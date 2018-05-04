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Irak'ta Sistani'den seçim açıklaması

Şii dini merci Sistani, 12 Mayıs'taki genel seçimlerde hiçbir aday veya seçim listesini desteklemediğini açıkladı.

Irak'ta Sistani'den seçim açıklaması

Şii dini merci Sistani, 12 Mayıs'taki genel seçimlerde hiçbir aday veya seçim listesini desteklemediğini açıkladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:11
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Irak'ta Sistani'den seçim açıklaması

Irak'ta Necef merkezli Şii dini merci Ali es-Sistani, 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde hiçbir aday veya seçim listesini desteklemediğini, herkese eşit mesafede olacağını bildirdi.

Sistani'nin Kerbela'daki temsilcisi Adbulmehdi Kerbelayi, cuma hutbesi sonrası Şii din adamının siyasi mesajını okudu.

Ülkede yapılacak genel seçimlere değinilen mesajda, "Dini mercinin, seçimlerde şu ya da bu tarafı desteklediği yönündeki iddialar asılsızdır. Hiçbir kimseyi desteklemiyoruz ve herkese eşit mesafedeyiz." ifadelerine yer verildi.

Daha önce yolsuzluk yapan ve başarısız olanları bu seçimde denememek gerektiğine de yer verilen mesajda, ülkede reform hareketinin sürmesi gerektiğine işaret edildi.

Sistani, Irak'ta yönetimin tek kişinin eline geçmemesi ve baskı rejimi olmaması gerektiği uyarısında bulunarak, seçimlerde veya diğer tüm alanlarda dış desteğin yasaklanmasını istedi.

Öte yandan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr da, daha önce yaptığı çağrıya istinaden "milyonluk seçim gösterisine" katılmak üzere başkent Bağdat'a geldi.

Sadr yandaşlarının Bağdat'ın merkezinde düzenleyeceği gösteride seçime katılım çağrısının yapılması bekleniyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakAli Es-SistaniMukteda Es-Sadr
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