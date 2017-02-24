Irak'ta şiddet olayları: 11 ölü 22 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın farklı bölgelerinde meydana gelen patlama ve şiddet olaylarında 11 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı bildirildi.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünden Yüzbaşı Nezhan el-Hıdır, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Bağdat'ın kuzeyindeki Et-Tarimiyye ilçesinde 3 silahlı kişinin barındığı evi ablukaya aldığını, silahlılardan birinin üzerindeki bombayı evin dışında patlatması sonucu bu kişi ile birlikte 3 sivilin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını söyledi. Hıdır, diğer 2 silahlı kişinin ise güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü aktardı.

Başkentin batısındaki Er-Rıdvaniyye Bölgesi'nde bir semt pazarı yakınlarında infilak eden bomba 2 kişinin yaşamını yitirmesine, 11 kişinin yaralanmasına neden oldu.

El-Han Bölgesi'ndeki balıkçılar çarşısında da bombanın infilak etmesi sonucu ise 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Bağdat'ın güneyindeki Cerf en-Neddaf Bölgesi'nde de silahla öldürülmüş bir gencin cesedine ulaşıldı.