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Irak'ta sel: 9 ölü

Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

Irak'ta sel: 9 ölü

Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi

24 Kasım 2018 Cumartesi 09:45
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Irak'ta sel: 9 ölü

SALAHADDİN

Irak'ın kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan selde yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükselirken, 22 kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Salahaddin olmak üzere Musul ve Kerkük'te şiddetli yağışlar bölge sakinlerini etkiledi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyd el-Bedr, yayımladığı yazılı açıklamada, Salahaddin ilinde 5, Zi Kar'da 2, Basra'da 1 ve Vasit ilinde de 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 

Alınan bilgilere göre, sel nedeniyle 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi. 

Şırgat ilçesi Kaymakamı Ali Dudih, daha önce yaptığı açıklamada, Salahaddin ilinin Şırgat ilçesinde sel sularının büyük bir yıkıma sebebiyet verdiğini, 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve ilk tespitlere göre 300 evin ağır hasarlı olduğunu söyledi. 

Kriz masası 

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, selden sonra yaptığı yazılı açıklamada, sel sularının vurduğu Şırgat başta olmak üzere Salahaddin ve Musul vilayetindeki gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. 

Abdulmehdi, bölgeye ivedi olarak yardım ulaştırılması, hasarların tespit edilmesi ve halkın  can güvenliğinin sağlanması için olası şiddetli yağış ihtimaline karşı kriz masası kurulduğunu belirtti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakSel
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