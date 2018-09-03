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Irak'ta kurulacak büyük koalisyona Kürtlerden ilk katılım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yeni Nesil Hareketi, Mukteda es-Sadr ve Haydar el-İbadi öncülüğünde kurulacak yeni hükümet için oluşturulan büyük koalisyona katıldığını duyurdu.

Irak'ta kurulacak büyük koalisyona Kürtlerden ilk katılım

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Yeni Nesil Hareketi, Mukteda es-Sadr ve Haydar el-İbadi öncülüğünde kurulacak yeni hükümet için oluşturulan büyük koalisyona katıldığını duyurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:04
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Irak'ta kurulacak büyük koalisyona Kürtlerden ilk katılım

Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar Abdulvahid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "partisinin halkın merkezini oluşturan ve barış için mücadele edecek olan en büyük koalisyona katıldığını" ifade etti.

Şu ana kadar son seçimlerde Bağdat'a 4 milletvekili gönderen Yeni Nesil Hareketi dışında, yeni hükümetin kurulmasına yönelik oluşturulan koalisyonlara katılan herhangi bir Kürt partisi bulunmuyor.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde, Kürt siyasi partiler toplamda 58 milletvekili çıkarmıştı.

Seçimin galibi Sadr ile Başbakan İbadi, Şii liderlerden Ammar el-Hekim ve eski başbakanlardan İyad Allavi'nin daha önce kurduğu koalisyona dün gece Sünnilerin bir kısmını temsil eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi'nin liderliğindeki Karar Listesi, Irak Türkmen Cephesi, Ninova Kimliğimiz ve Salahaddin Kimliğimiz adındaki Sünniler partiler de katılmıştı.

Sadr ve İbadi öncülüğünde bir hükümetin kurulması için en büyük koalisyonun oluşturulduğunun açıklanmasından hemen sonra eski Başbakan ve Dava Partisi lideri Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri de düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "Bina Koalisyonu" adında büyük koalisyon oluşturduklarını ilan etmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum'un çağrısı üzerine 12 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından meclis ilk oturumunu bugün düzenleyecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Nesil Hareketi Lideri Şasivar AbdulvahidIrak
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