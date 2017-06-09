Irak'ta intihar saldırısı: 20 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'e bağlı Miseyyeb ilçesindeki Büyük Miseyyeb Çarşısı'nda intihar saldırısı düzenlendi. Saldırı sonucu 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Öte yandan Bağdat'ın güneyinde de devriye görevi yapan polis ekibi hedef alındı. Bombalı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3'ünün yaralandığı bildirildi.
Irak'ın güneyindeki Kerbela'da sabah saatlerinde meydana gelen intihar saldırısında da 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.
Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
AA