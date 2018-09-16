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Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi öldü
Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi...

Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi öldü

Kerkük ve Diyala illerinde DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi öldü

Kerkük ve Diyala illerinde DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

16 Eylül 2018 Pazar 09:14
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Irak'ta DEAŞ saldırısında 3 kişi öldü

DİYALA

Irak'ın Kerkük ve Diyala illerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırılarda biri polis 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünde görevli yüzbaşı Hamid el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞmilitanlarının Kerkük'ün 55 kilometre güneybatısındaki El-Havica ilçesine bağlı El-Abbasi beldesinde düzenlediği silahlı saldırıda 1 polis ile 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 1 sivilin yaralandığını belirtti.

Abidi, saldırganların emniyet güçleri bölgeye ulaşmadan olay yerinden kaçtığını söyledi.

Öte yandan Diyala Emniyet Müdürlüğünde yüzbaşı Habib eş-Şemri ise DEAŞ militanlarınca Diyala'nın kuzeydoğusunda Ez-Zur bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu Haşdi Şabi güçlerinden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın ülkede 3 yıl süren askeri varlığının sona erdiğini duyurmuştu. Ancak örgüte bağlı uyuyan hücreler, Irak'taki bazı noktalarda zaman zaman terör eylemleri düzenlemeye devam ediyor.

AA

Son Güncelleme: 16.09.2018 09:23
Anahtar Kelimeler:
IrakDeaş
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