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Irak'ta DEAŞ'ın sözde Musul valisi öldürüldü

Irak Musul'da uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Musul valisi öldürüldü

Irak Musul'da uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:35
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Irak'ta DEAŞ'ın sözde Musul valisi öldürüldü

MUSUL

Irak'ın Musul kentinde uluslararası koalisyon güçlerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarında aralarında sözde Musul valisinin de olduğu örgütün lider kadrosundan 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Savaş Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, koalisyon güçlerinin Musul'un batısındaki 17 Temmuz Mahallesi'nde bulunan DEAŞ karargahına düzenlediği hava saldırısında DEAŞ'ın sözde Musul valisi Hamid Ahmed İbrahim ile örgütün para transferinden sorumlu Hamadi Ahmed Summak ve kentte DEAŞ toplantılarını organize eden Ebu Haldun öldürüldü.

Musul'un batısındaki Saraçhane bölgesinde bir araca düzenlenen saldırıda da DEAŞ'ın sözde Ninova vilayeti istihbarat sorumlusu Ebu Maha ile beraberindeki bir başka yöneticinin öldürüldüğü kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
MusulDeaşIrak
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