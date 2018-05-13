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Irak'ta Allavi seçimlerin iptalini istedi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi, ülkede yapılan genel seçimlerin iptal edilmesini istedi.

Irak'ta Allavi seçimlerin iptalini istedi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi, ülkede yapılan genel seçimlerin iptal edilmesini istedi.

13 Mayıs 2018 Pazar 15:00
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Irak'ta Allavi seçimlerin iptalini istedi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi öncülüğündeki Vataniyye Koalisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan şiddet olayları ve şaibe iddiaları nedeniyle ülkede yapılan seçimlerin iptal edilip tekrar düzenlenmesi, hükümetin yeniden seçim yapılana kadar görevini sürdürmesi talep edildi. 

Açıklamada, hile karıştırıldığı vurgulanan seçimlere halkın ilgisiz kaldığına işaret edilirken, ilk defa kullanılan elektronik sistemle ilgili Yüksek Seçim Komiserliği'ne "karanlık emeller peşinde olmak" suçlaması yöneltildi.

Allavi'nin başını çektiği koalisyonda 26 farklı parti ve siyasi oluşum yer alıyor. Irak Meclis Başkanı Selim Cuburi ve Sünni liderlerden Salih Mutlak da bu koalisyonda seçim yarışına katıldı.

Irak'ta dün yapılan genel seçimlerde özellikle kuzey bölgelerinde usulsüzlük iddiaları gündeme gelmiş, seçimlere katılım oranının ise yüzde 44 olduğu açıklanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakIrak Cumhurbaşkanı Yardımcısıİyad AllaviVataniyye Koalisyonu
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