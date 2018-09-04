Irak'ta Allavi'den meclis gruplarına 'acil diyalog' çağrısı

Irak'taki Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, yaptığı yazılı açıklamada, meclisin dün başkan ve başkan yardımcılarını seçemediğini hatırlatarak, "Ülkenin yüksek çıkarları ve istikrarının sağlanması için Bina ve Reform Koalisyonu, Kürdistan İttifakı ve Bina Koalisyonu'nun acilen bir araya gelerek ulusal diyalog görüşmelerine başlaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilecek diyalog ile isim ve mevkilerden uzak bir hükümet programı oluşturulması gerektiğini kaydeden Allavi, "Halihazırdaki durum gerçek ve etkin bir muhalefetin varlığına izin vermiyor. Ülkenin kalkınması için herkesin sorumluluk alması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Meclise giren koalisyonların liderleri toplanıyor

Allavi'nin açıklamasının ardından en yaşlı üye sıfatıyla meclis oturumunu yöneten Muhammed Ali Zeyni, seçimlerde aldıkları oylar neticesinde meclise girmeyi başaran koalisyon liderlerinin bir toplantı yapacağını duyurdu.

Irak Meclisi 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimler sonrası ilk defa dün toplansa da başkan ve başkan yardımcılarını seçemedi. Hükümeti kuracak meclisteki en büyük koalisyon kararı da verilemedi.

En büyük koalisyon anlaşmazlığı

Mukteda es-Sadr liderliğindeki "Sairun", Başbakan Haydar el-İbadi'nin "Nasır", Şii liderlerden Ammar el-Hekim'in "Ulusal Hikmet", İyad Allavi'ye bağlı "Vataniyye" ile bazı küçük gruplar "Bina ve Reform" adını verdikleri meclisin en büyük koalisyonunu oluşturduklarını açıklamıştı.

Sadr ve İbadi öncülüğünde en büyük koalisyonun oluşturulduğunun açıklanmasından hemen sonra ise eski Başbakan ve Dava Partisi lideri Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri düzenledikleri ortak basın toplantısıyla "Bina Koalisyonu" adında büyük koalisyon oluşturduklarını ilan etmişti.

Mecliste hangi grubun en büyük koalisyona sahip olduğu tartışmaları ise hala devam ediyor. Bazı kaynaklar Irak Federal Mahkemesi'nin konuya açıklık getirip kararını açıklamasının beklendiğini ifade ediyor.