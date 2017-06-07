Irak'ta 700 bin kişi kamplarda yaşıyor

BAĞDAT

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları ve operasyonlar sonucu evlerini terk eden 700 bin kişinin hayatlarını kamplarda sürdürdüğü bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Muhammed Caf, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Musul'da operasyonların başladığı günden bu yana 819 bin kişi, yerinden edilerek göçmen durumuna düştü." dedi.

DEAŞ saldırıları ve operasyonlar nedeniyle sadece Musul'un batısından 642 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Caf, "Bu rakam gerçekten çok büyük ve tahminlerimizden iki kat daha fazla." diye konuştu.

Iraklı bakan, Musul'da DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde başta elektrik olmak üzere temel ihtiyaçları karşılamada zorluk çektiklerine işaret ederken, "Kurtarma operasyonlarının gecikmesi, göçmenlerin evine dönmesi ve temel ihtiyaçların sağlamasını da geciktiriyor." diye konuştu.

Göçmen kamplarında kalanların sayısıyla ilgili de bilgi veren Bakan Caf, "Musul'da 330 bin kişi kamplarda yaşıyor. Irak genelinde ise kamplarda yaşayanların toplam sayısı 700 bin. Bu durum üzüntü verici." dedi.