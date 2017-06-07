Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
97905
ALTIN
146.982
DOLAR
3.5338
STERLIN
4.5785
EURO
3.9834
Demet Bölükbaş
Demet Bölükbaş
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek
Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka...
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu ileri sürüldü
T-Rex'in tüylerinin zamanla yok olduğu...
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik düzenlemeye aykırı çıktı
Kozmetikte 759 ürünün 310'u teknik...
Arabalı vapurda yeni dönem
Arabalı vapurda yeni dönem

Irak'ta 700 bin kişi kamplarda yaşıyor

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, "Musul'da 330 bin kişi kamplarda yaşıyor. Irak genelinde ise kamplarda yaşayanların toplam sayısı 700 bin." dedi.

Irak'ta 700 bin kişi kamplarda yaşıyor

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Caf, "Musul'da 330 bin kişi kamplarda yaşıyor. Irak genelinde ise kamplarda yaşayanların toplam sayısı 700 bin." dedi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 15:58
7 Okunma
Irak'ta 700 bin kişi kamplarda yaşıyor

BAĞDAT

Irak'ta terör örgütü DEAŞ saldırıları ve operasyonlar sonucu evlerini terk eden 700 bin kişinin hayatlarını kamplarda sürdürdüğü bildirildi.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Muhammed Caf, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, "Musul'da operasyonların başladığı günden bu yana 819 bin kişi, yerinden edilerek göçmen durumuna düştü." dedi.

DEAŞ saldırıları ve operasyonlar nedeniyle sadece Musul'un batısından 642 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Caf, "Bu rakam gerçekten çok büyük ve tahminlerimizden iki kat daha fazla." diye konuştu.

Iraklı bakan, Musul'da DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde başta elektrik olmak üzere temel ihtiyaçları karşılamada zorluk çektiklerine işaret ederken, "Kurtarma operasyonlarının gecikmesi, göçmenlerin evine dönmesi ve temel ihtiyaçların sağlamasını da geciktiriyor." diye konuştu.

Göçmen kamplarında kalanların sayısıyla ilgili de bilgi veren Bakan Caf, "Musul'da 330 bin kişi kamplarda yaşıyor. Irak genelinde ise kamplarda yaşayanların toplam sayısı 700 bin. Bu durum üzüntü verici." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKamp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin, İran'daki terör saldırılarını kınadı
Putin, İran'daki terör saldırılarını kınadı
'DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alan geri alındı'
'DEAŞ'ın kontrolündeki 55 bin kilometrelik alan geri alındı'
BM'den su krizi uyarısı
BM'den su krizi uyarısı
Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı
Londra'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e çıktı
'Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz diyalogla çözülebilir'
'Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz diyalogla çözülebilir'
DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu Musul'da öldürüldü
DEAŞ'ın üst düzey sorumlusu Musul'da öldürüldü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ