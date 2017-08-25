'Irak, referandumla gücünü yitirir'

Irak'ın başkenti Bağdat'ta farklı din, ırk ve mezhepten vatandaşlar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlık referandumunun ülkenin zayıflaması, bölünmesi ve sosyal dokuda tahribatlara yol açacağı uyarısında bulundu.

AA muhabirine konuşan Bağdatlı Ahmed Saadi (Şii), "Kürtler bizim kardeşimiz ancak bağımsızlık referandumunu kabul etmek vatana ihanet olur." dedi.

"Referandumla ülke bölünüp parçalanacak. Basra da ayrılmak isterse ne olacak?" diyen Saadi, merkezi yönetimin buna sert şekilde karşı durmasını istedi.

Sünni vatandaş Halid Abid, "Torunlarımıza parçalanmış bir Irak bırakmak istemiyoruz. Şu an bunun zamanı değil. Önceliğin terörden kurtulmak olması gerekir." diye konuştu.

"Ülkedeki sosyal dokuyu etkiler"

IKBY'nin Irak'ın parçası olduğunu vurgulayan Feyli Kürt asıllı Casim Kifahi, bölgenin merkezi yönetime bağlı kalmasının daha yararlı olacağını ifade etti. Kifahi, "Irak, tüm renklerin bir arada yaşadığı ülke özelliğiyle daha güzeldir." ifadelerini kullandı.

Bağdatlı emekli memur Necip Allavi (64), "Kürdistan, Irak'ın parçasıdır. Ayrılması ülkedeki tüm sosyal dokuyu olumsuz etkiler." diye konuştu.

Söz konusu referanduma karşı bölgesel ve uluslararası desteğin olmadığını dile getiren Allavi, bunun için uygun zamanının da bulunmadığını kaydetti.

Seyyid Hüseyin Şammari de "Irak bir kalırsa anlamı olur. Parçalanırsa tüm gücünü yitirir." dedi.

"Mezopotamya'nın tarihine aykırıdır"

Bağdatlı Hiristiyan Raid Mihanna, IKBY referandumunun komşu ülkeleri de etkileyeceğini belirterek, "Bu, Türkiye, İran ve Suriye'de de Kürt devletlerinin oluşması planlarını ortaya çıkarır. Böylece bölgedeki ülkeler parçalanıp devletçiklere dönüşmüş olacak. Bu da, Mezopotamya'nın tarihine aykırıdır." değerlendirmesi yaptı.