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Irak ordusu Musul'un güneyinden üç koldan ilerliyor

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu batı Musul'un güneyinden üç koldan ilerleme kaydettiği belirtildi.

Irak ordusu Musul'un güneyinden üç koldan ilerliyor

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu batı Musul'un güneyinden üç koldan ilerleme kaydettiği belirtildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:58
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Irak ordusu Musul'un güneyinden üç koldan ilerliyor

MUSUL

Irak güvenlik güçlerinin terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu batı Musul'un güneyinden üç koldan ilerleme kaydettiği belirtildi.

Irak ordusunda görevli Tümgeneral Muhammed Abdulemir el-Aşker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Irak ordusuna bağlı 9'uncu Zırhlı Tugay, federal polis güçleri ve terörle mücadele timleri kentin batı yakasındaki yerleşim alanlarına üç koldan ilerliyor." dedi.

DEAŞ'a karşı geniş çaplı bir operasyon başlatıldığını dile getiren Aşker, güvenlik güçlerinin Musul Uluslararası Havalimanı, El-Gizlani Askeri Üssü ve kentin girişinde yer alan Tel Ruman ve El-Mamun mahallelerine doğru saldırıya geçtiğini söyledi.

Havalimanı çevresinde yoğun çatışmaların devam ettiğini aktaran Aşker, "DEAŞ, keskin nişancılar, bombalı araç ve mayınların yanı sıra patlayıcı yüklü 'drone'larla (uzaktan kumandalı hava aracı) direnç gösteriyor." diye konuştu.

Musul'un doğu yakasında geçen ay kontrolü tamamen ele geçiren Irak güçleri, batı yakasını DEAŞ'tan kurtarmaya yönelik operasyona pazar günü başlamıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Irak OrdusuMusul
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