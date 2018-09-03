Irak meclisinde seçimlerden sonraki ilk oturum

Irak'ta meclisin açılış konuşmasını ülkenin Cumhurbaşkanı Fuad Masum yaptı. Masum, yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında iş birliği ve saygının esas alınması gerektiğini belirterek, yeni meclisten halka hizmet sunumu konusunda yoğun çalışmalar beklediklerini ifade etti.

Başbakan Haydar el-İbadi de mecliste yaptığı konuşmada, yeni kurulacak hükümetin kamu hizmetlerinin sağlanmasında çaba göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Gelecek dönem ekonomik reform ve güvenlik konusunda atılım gerçekleştirme dönemi olacak." dedi.

"Hükümet güçlü bir devlet yönetimini devralacak"

"Hükümeti devraldığımız dönemde ordu ve bazı bölgelerdeki polis teşkilatı çökmüştü" diyen İbadi, yeni hükümetin ise "tek vücut olan, güçlü bir devlet yönetimini" devralacağını söyledi.

İbadi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Komşu, bölge ve dünya ülkeleriyle dengeli ve karşılıklı egemenlik saygısına bağlı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Uluslararası toplum, yeniden imar konusunda bizim yanımızda yer alıyor. İçerideki tüm siyasi grupları da kentlerdeki vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çağırıyorum."

Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi de bazı engellerle karşılaşsalar da önemli yasaları geçirdiklerini hatırlatarak, siyasi grupları halka karşı kusurları dolayısıyla özür dilemeye çağırdı.

Meclisin açılış oturumuna Bağdat’ta bulunan bazı yabancı misyon temsilcileri de katıldı.