Irak Meclis Başkanı Cuburi: Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız

BAĞDAT - Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı Filistin halkı ve hükümetinin yanında olduklarını söyledi.

Cuburi, Bağdat'ta bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerinin yaşandığını dile getirerek, "Mescid-i Aksa ve Hristiyan kutsallarına karşı yapılan bu en kötü ihlale karşı Filistin halkı ve hükümetinin yanındayız." dedi.

Bölgesel ve uluslararası çatışmalarda taraf olmayacaklarını belirten Cuburi, "İç meseleler ve terörün meşgul ettiği Irak, uluslararası aktör olarak güçlü şekilde geri dönmeye hazır." şeklinde konuştu.

Cuburi, ülkedeki terör izinin bitirilmesi için devlet müessesesi ve sivil toplum kuruluşlarının göreve başlamasının vaktinin geldiğini kaydetti.