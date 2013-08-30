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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçimlere doğru

KYB ve Goran Süleymaniye'ye, KDP, Erbil ve Duhok'a ağırlık verecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçimlere doğru

KYB ve Goran Süleymaniye'ye, KDP, Erbil ve Duhok'a ağırlık verecek

30 Ağustos 2013 Cuma 09:33
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçimlere doğru

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKYB), 21 Eylül'de yapılacak milletvekili seçimleri için resmi propaganda başladı. Partilerin seçim afişleri, Erbil, Duhok ve Süleymaniye'deki sokak ve caddeleri süsledi.
Kürdistan Yursever Partisi (KYB), Goran (Değişim) Hareketi, Yekgirtu ve Komala İslam ile bağımsız adaylar, seçimlerle ilgili kamuoyuna açıklamada bulunurken; Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), sessizliğini koruyor. KYB ve Goran seçim çalışmalarında güçlü oldukları Süleymaniye'ye ağırlık veriyor. Her iki parti arasında büyük bir rekabet yaşanıyor.
KDP ise kalesi olarak gördüğü Erbil ve Duhok'taki seçmeni hedefliyor. KDP Erbil Sorumlusu Ali Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim hazırlıklarıyla ilgili, "Daha 21 gün var. KDP olarak propaganda konusunda acele etmeyi lüzumsuz buluyoruz" dedi.
Sert muhalefetiyle bilinen Goran Hareketi Başkanı Noşirvan Mustafa, seçim startını verdiği basın toplantısında iktidar ortakları KYB ve KDP'yi, Suriye Kürtlerine yardım etmede yetersiz olmakla eleştirdi. Mustafa, "Eğer iktidarda olsaydık Rojava için ne yapardık? Elbette ki biz Rojava Kürtlerinin yurtlarını terk etmelerine, bu hale düşmelerine neden olmazdık. Soydaşlarımızı yurtlarında destekler, haklı davalarında yanlarında olup, yasal hakları için maddi-manevi destek olurduk" diye konuştu.
"Suriye'ye bir bütçe ayırıp, bu bütçe ile Afrin, Ayn el Arab (Kobani), Malikiyye (Derik) ve Amude'de belediye, eğitim ve sağlık hizmetlerine destek olarak çaresiz insanların vatanlarını terk etmesine engel olurduk" diyen Mustafa, 4 yılda aktif bir muhalefet yaptıklarını vurgulayarak, şimdi bu verimli çalışmaların meyvelerini toplama zamanı geldiğini kaydetti.
Komala İslam Partisi Başkanı Ali Bapir ise konuşmasında dinin siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Irak Türkmen Cephesi (ITC), parlamento seçimlerine ilk defa aday gösterecek. ITC Kürdistan Bölge Sorumlusu Aydın Maruf, parlamentoda Türkmenlere sadece 5 sandalye ayrılmasını eleştirerek, "Biz 25 aday, 5 sandalye için yarışacağız. Artık bu durumun değişmesini, bu kotanın kaldırılmasını istiyoruz" dedi. Mevcut milletvekillerini, Türkmenler yararına yeteri kadar çalışmamakla eleştiren Maruf, seçilmesi durumunda Türkmenleri, parlamentoda daha iyi temsil edeceğini ifade etti.
111 sandalyeli IKBY Parlamentosu'nda, 11 sandalye azınlıklar ve gayrimüslümler için tahsis edildi. Parlamentoda Türkmenlerin 5, Asurilerin 2, Yezidilerin 2, Keldani ve Süryanilerin de birer kontenjanı bulunuyor.


AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:34
Anahtar Kelimeler:
ErbilSüleymaniyeIrak Kürt Bölgesel YönetimiKuzey ırak SeçimleriDohuk
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