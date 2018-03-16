Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117202
ALTIN
164.850
DOLAR
3.8974
STERLİN
5.4297
EURO
4.7997
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Avrupa futbolunda kura heyecanı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda kayıtlar uzatıldı
Vodafone 13. İstanbul Yarı Maratonu'nda...
Bu hafta 8 film vizyona girecek
Bu hafta 8 film vizyona...
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Roket teknolojisiyle yapay kalp geliştirildi
Derbinin hakemi belli oldu
Derbinin hakemi belli oldu

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine yönelik hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine yönelik hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

16 Mart 2018 Cuma 10:26
0 Okunma
Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerine düzenlenen hava destekli operasyonlarda 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 3'üncü Piyade Tümeni Komutanlığınca Irak kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgesine operasyon düzenlendi.

Yaklaşık 10-15 kilometre derinliğe varan bölgelerde yürütülen operasyonlarda, biri betondan yapılan birçok sığınak tespit edildi.

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetinde antitank füzesi konkurs, RPG-7 roketatar, doçka ağır makinalı tüfek, BKC makinalı tüfek, kalaşnikof, M-16 piyade tüfeği olmak üzere çok sayıda silah ile ÇNRA, roketatar ve hafif silah mühimmatları, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler, yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgenin yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazi kesimlerinde, hava destekli devam eden operasyonlarda toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı KuvvetleriIrak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya’da polis güvenlik seviyesini yükseltti
Avusturya’da polis güvenlik seviyesini yükseltti
Afrin'de sivillere tuzak kuran terörist yakalandı
Afrin'de sivillere tuzak kuran terörist yakalandı
Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek
Rusya bazı İngiliz diplomatları sınır dışı edecek
Ahmedinejad'dan İran yargısına suçlama
Ahmedinejad'dan İran yargısına suçlama
ABD'de Trump hakkındaki 'yasak ilişki' iddiası
ABD'de Trump hakkındaki 'yasak ilişki' iddiası
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti
PYD/PKK destekçileri, Afrin yalanlarına yine çocukları alet etti
Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu
Şişelenmiş sularda plastik kalıntıları bulundu
Mülteci durumuna düşmüş 60 milyondan fazla insan var
Mülteci durumuna düşmüş 60 milyondan fazla insan var
7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz
7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ