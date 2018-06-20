Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
AA
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.
AA