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Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:32
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Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 10 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TSKIrak
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