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'Irak hükümeti Musul operasyonuna hazır değil'

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, DAEŞ'in elindeki Musul'un kurtarılması için olası bir operasyonla ilgili, "Bağdat hükümeti bu operasyona henüz hazır değil" dedi.

'Irak hükümeti Musul operasyonuna hazır değil'

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, DAEŞ'in elindeki Musul'un kurtarılması için olası bir operasyonla ilgili, "Bağdat hükümeti bu operasyona henüz hazır değil" dedi.

26 Haziran 2015 Cuma 11:18
410 Okunma
'Irak hükümeti Musul operasyonuna hazır değil'
ERBİL

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, DAEŞ'in elindeki Musul'un kurtarılması için olası bir operasyonla ilgili, "Bağdat hükümeti bu operasyona henüz hazır değil" dedi.

Yaver, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı ile Peşmerge Bakanlığı arasında operasyon hazırlığı için görüşmeler yapıldığını belirterek, "Musul operasyonu süreci henüz olgunluğa ulaşmadı. Irak Savunma Bakanlığı ile Peşmerge Bakanlığı arasında operasyon hazırlığı için bazı görüşmeler yapıldı ancak tamamlanmadı. Irak hükümeti tam anlamıyla hazır değil. Onlar şu an Selahaddin, Enbar ve Ramadi'ye yoğunlaşmış durumda" diye konuştu.

Irak Savunma Bakanı Halit Ubeydi ve Genelkurmay Başkanı Babekir Zebari'nin Erbil'de geçen hafta Mesut Barzani ile yaptıkları toplantıda Musul operasyonunun ele alındığını anlatan Yaver, "Başbakan Haydar-el İbadi'nin Erbil'e son ziyaretinde ortak operasyon birimi kurulması kararlaştırılmıştı ancak şu ana kadar bu birim oluşturulamadı. Çünkü İbadi'nin Erbil ziyaretinden sonra Ramadi'deki çatışmalar şiddetlendi ve dikkatler bir anda buraya kaydı, ancak Irak hükümetinin Musul'un kurtarılması için kurduğu bir operasyon birimi bulunuyor" dedi.

DAEŞ'in hala güçlü olduğunu savunan Yaver şöyle devam etti:

"DAEŞ, Irak ve Suriye'de geniş bir coğrafyayı işgal etti. Libya'da da varlar. Bazen Mısır, Afganistan ve Tunus'ta da terör eylemleri düzenliyorlar. O nedenle DAEŞ'in hala güçlü olduğunu söylemek mümkün. Irak topraklarının 3'te biri şu an DAEŞ'in elinde. Bu bölgelerde çok sayıda savaşçıları bulunuyor. Ekonomik olarak da güçleri fena sayılmaz. Petrolü işletip satabiliyorlar. Bu yolla da önemli gelir elde ediyorlar. Fakat geçen yıla göre DAEŞ, gittikçe zayıflıyor ve şu an savunma pozisyonuna çekilmiş durumda."

Yaver, Mesut Barzani'nin talimatıyla Peşmerge Bakanlığı bünyesinde her biri 600 Yezididen oluşan iki birliğin kurulacağını da sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:41
Anahtar Kelimeler:
Önce Vatan Gazetesi - Irak Hükümeti Musul Operasyonuna Hazır Değil
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