Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

BAĞDAT
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Münşid’in cenazesinin yarın Bağdat’a getirileceği ifade edildi.
AA
Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.
BAĞDAT
Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.
Münşid’in cenazesinin yarın Bağdat’a getirileceği ifade edildi.
AA