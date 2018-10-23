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Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

Irak Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Münşid’in, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

23 Ekim 2018 Salı 09:25
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Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Münşid Beyrut’ta öldü

BAĞDAT 

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, General Münşid’in Beyrut’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Münşid’in cenazesinin yarın Bağdat’a getirileceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakHava KuvvetleriGeneral Muhammed Münşid
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