Irak güne bombalarla uyandı

BAĞDAT - Irak'ın güneyindeki Kerbela ve Hille kentlerinde bomba yüklü 3 araçla gerçekleştirilen saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.
AA
Son Güncelleme: 13.06.2012 01:12
Irak'ta bomba yüklü 3 araçla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.
Irak'ta bomba yüklü 3 araçla düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 53 kişi yaralandı.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Bağdat'ın 100 kilometre güneyindeki Hille kentinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda 10 kişi öldü, 38 kişi yaralandı.
Polis Akademisi öğrencilerinin yemek yediği lokantaya yapılan ilk saldırıda 6 öğrenci öldü, 22 kişi yaralandı.
Bomba yüklü ikinci aracın patlaması sonucu ise 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Kerbela'da gerçekleşen bombalı saldırıda da 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
AA