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Irak güçleri Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardı

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi.

Irak güçleri Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardı

Irak güçlerinin Musul'da iki mahalleyi daha terör örgütü DEAŞ'tan kurtardığı belirtildi.

10 Mart 2017 Cuma 15:07
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Irak güçleri Musul'da iki mahalleyi daha DEAŞ'tan kurtardı

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdulemir Reşid Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul'un batı yakasında Nebi Şit ve Akidat mahallelerini terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı." ifadelerini kullandı. 

Kurtarılan mahallelerdeki binalara Irak bayrağı çekildiğini aktaran Yarullah, güvenlik güçlerinin DEAŞ'a büyük darbe vurduğunu kaydetti.

Öte yandan emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak güçleri terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin 5 Temmuz 2014'te sözde hilafet ilan ettiği Musul'un Nur Camisi'ne çok yaklaştı.

Irak güçleri, kentin batı yakasına yönelik operasyonda şimdiye kadar birçok mahallenin yanı sıra Musul Havalimanı, el-Gizlani Askeri Kampı ile Dicle Nehri üzerindeki beş köprüden ikisini ele geçirdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MusulDeaşNur CamisiEl-Gizlani Askeri Kampı
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