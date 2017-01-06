ENBAR
Irak devlet televizyonunun haberine göre, Ninova Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Reşid Yarullah, ordu birliklerinin Musul'un doğu yakasında yer alan El-Musenna Mahallesi'ni ele geçirdiğini belirtti.
Tümgeneral Numan Abduzzubai de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Enbar vilayetinin batısında bulunan 7 köyün çatışma yaşanmadan DEAŞ'tan kurtarıldığını söyledi.
DEAŞ militanlarının bölgeden kaçtığını ifade eden Abduzzubai, kurtarılan köylerde bulunan silah ve mühimmata el konulduğunu kaydetti.
Irak güçleri DEAŞ kontrolündeki 7 köyü...
Rusya Suriye'deki askeri güçlerini azaltıyor...
ABD Başkan Yardımcısı Biden'den Trump'a "çocukluğu...
Çavuşoğlu'ndan Fas'ın FETÖ okulları kararına...
BM'den Yunanistan'a sığınmacı çağrısı
Keşmir'de direnişçi grubun lideri öldürüldü
Esed rejiminden 'Türkiye'deki DEAŞ terörü'...
Chicago'da '15 Temmuz Milli İradenin Yükselişi...
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!