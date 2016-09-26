Irak FETÖ okulları için harekete geçiyor

Irak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulları Eğitim Bakanlığı bünyesine devretmenin planlandığı bildirildi.

Irak Eğitim Bakanı Muhammed İkbal'in basın ofisinden yapılan açıklamada, ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması için Türkiye'den resmi talep alındığıbelirtildi.

Açıklamada Bakan İkbal'in, "Işık (FETÖ okulları) okullarında eğitim gören öğrencilerin geleceğini korumak için söz konusu okulların bakanlık bünyesine devredilmesini planlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan İkbal, Türkiye'nin bu konudaki talebini kapsamlı şekilde değerlendirmeye alacaklarını da ifade ederek, konuyla ilgili Türkiye ile temas halinde olacaklarını aktardı.