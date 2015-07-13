Irak Enbar'ı kurtarma operasyonu başlattı

BAĞDAT

Irak Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yahya Resul, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, operasyonun sabah saat 05.00'de başladığını duyurdu.

Resul, "Ordu, Haşdi Şabi, özel birlikler, polis teşkilatı ve Enbar aşiret güçleri, planlanan hedeflere doğru ilerliyor" ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklama yapan Resul, Enbar'ı kurtarma operasyonun kent merkezi Ramadi'nin yanında Felluce'yi de kapsadığını dile getirerek, "İlgili askeri kurumlar, bölgelerin kurtarılma önceliğine göre karar veriyor. Askeri birimlerimiz de tüm hazırlıklarını tamamladı ve en yüksek düzeyde donanıma sahip bulunuyor" dedi.

Sözcü Resul, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının DAEŞ mevzilerini belirleme ve istihbarat bilgisi paylaşımı konusunda operasyona katıldığını ifade etti.

Iraklı güvenlik güçleriyle Şii milis güçleri yaklaşık iki aydan beri Enbar'da DAEŞ mevzilerine karşı operasyon düzenliyor. Vilayet merkezi Ramadi'yi örgütten kurtarmayı amaçlayan operasyonlar, son günlerde Felluce'ye doğru kaydırılmıştı.

Başkent Bağdat'ın 60 kilometre kuzeybatısındaki Felluce'nin tamamı DAEŞ tarafından kontrol ediliyor.