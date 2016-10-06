Irak, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

Irak'ın Türk askerlerinin yerel güçleri eğitim amaçlı Musul yakını Başika'da bulunmasından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdığı bildirildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Irak toprakları ve iç işlerine müdahalesine ilişkin BMGK'yı acil toplanmaya çağırdı." ifadelerini kullandı.



Cemal'in açıklamasında, BMGK'ya iletilen talepte TBMM'nin Irak tezkeresini uzatması konusunun da yer aldığı aktarılarak, "Talepte ayrıca BMGK'nın Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlali, kışkırtıcı açıklamalarla komşuluk ilişkisine saygı göstermesi için Irak'a karşı sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ve Musul'u kurtarma operasyonu yaklaşırken uluslararası yardım çabalarını yoğunlaştırma konusu yer aldı." denildi.



ABD öncülüğündeki DAEŞ'e karşı koalisyon güçleri Sözcüsü John Dorrian ise, yaptığı açıklamada, Irak'a koalisyona bağlı gelecek yabancı güçlerin ülke hükümetinin onayı dahilinde orada bulunması gerektiğini söyleyerek, Musul yakınındaki Başika'da yerel güçleri eğitim amaçlı bulunan Türk askerlerinin koalisyonun parçası olmadığını öne sürmüştü.