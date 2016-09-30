'İntifada, İsrail'in ihlallerine doğal bir cevaptır'

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi ve önde gelen yetkililerinden Mahmud ez-Zehhar,Kudüs intifadasına ilişkin, "İntifada, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden ihlallerine doğal bir cevaptır. Üzerinden bir yıl geçen bu kutlu intifada burada durmayacak ve devam edecek." dedi.

Hamas'ın Gazze limanında düzenlediği "Atlarınızı Eyerleyin" isimli festivalde konuşan Zehhar, Kudüs intifadasının başlangıcından bu yana 1 yılın geçtiğini belirtti.

İntifadanın, İsrail'in Filistinlilere yönelik devam eden ihlallerine doğal bir cevap olduğunu ifade eden Zehhar, "Üzerinden bir yıl geçen bu kutlu intifada burada durmayacak ve devam edecek. Bu intifada bir direniştir ve meyvelerini verecektir." diye konuştu.

Zehhar, intifadanın, işgalden kurtulmak ve Filistinlilerin isteklerinin gerçekleşmesi için yeni bir döneme zemin hazıladığına işaret ederek, 1948 Filistin İslami Hareketi liderlerinin rolünün, Yahudi yerleşimcilerin saygısılıklarına karşı Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü korumak olduğunu söyledi.