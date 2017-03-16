İnterpol, Kim Jong-nam cinayetiyle ilgili harekete geçti

Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol), Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey ağabeyi Kim Jong-nam'ın Malezya'da öldürülmesi olayında 4 Kuzey Koreli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkardı.

The Star’da yer alan habere göre, Malezya polisi, İnterpol'ün Kim Jong-nam cinayetinde rolü olduğu düşünülen Rhi Ji-hyon (33), Hong Song-hac (34), O Jong-gil (55) ve Ri Jae-nam'ın (57) kırmızı bültenle aradığını açıkladı.

Malezya Emniyet Genel Müdürü Halit Ebubekir, yaptığı açıklamada, Kim Jong-nam cinayetinin işlendiği 13 Şubat’ta Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda oldukları tespit edilen bu 4 kişinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığını söyledi.

Halit, söz konusu kişilerin 13 Şubat’ta Kim Jong-nam’ın ölümüne neden olan kimyasal maddeyle yapılan saldırı sonrasında aynı gün Malezya’yı terk ederek Pyongyang’a gittiklerinin tahmin edildiğini söyledi.

Malezya İçişleri Bakanı Ahmet Zahid Hamidi dün yaptığı açıklamada, 13 Şubat’ta cinayete kurban giden kişinin Kim Jong-nam olduğunun teyit edildiğini duyurmuştu. Ahmet Zahid, Malezya makamlarının adı belirtilmeyen bir ülkeye giderek Kim Jong-nam’ın çocuklarından birinden alınan DNA örneğinin karşılaştırılmasıyla bu sonuca ulaşıldığını ifade etmişti.