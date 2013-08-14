İnsansız uçak saldırıları uluslararası hukuka uymalı

İSLAMABAD



Pakistan'ı ziyaret eden Ban, İslamabad'da bir üniversitede yaptığı konuşmada, "sıklıkla ve devamlı olarak dile getirdiği üzere, silahlı insansız uçak kullanımının, diğer herhangi bir silah gibi, uluslararası insani hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukukun eskiden beri süregelen kurallarına tabi olması gerektiğini" belirtti.



Konuşmasında özellikle ABD'ye ait insansız uçakların Pakistan'daki hava saldırılarına değinmeyen Ban, hatalardan ve sivil ölümlerinden kaçınılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerekliliğini de dile getirdi.



BM yetkilisi Ben Emmerson, mart ayında Pakistan'da insansız uçaklardan düzenlenen hava saldırılarının, ülkenin egemenliğini ihlal ettiğinden uluslararası hukukla karşı karşıya geldiğini söylemişti.



ABD Başkanı Barack Obama, mayıs ayında insansız uçak programının, hem uluslararası hukukla hem de ABD yasalarıyla uyum içinde olduğunu savunmuştu.



Pakistanlı yetkililerin düzenli olarak bu saldırıları kınadıkları biliniyor.





AA