'İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın'

SARAYBOSNA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Srebrenitsa soykırımının, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Yüce Rabbimizden niyazımız, insanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" diye konuştu.

Görmez, Srebrenitsa soykırımının 20. yılı dolayısıyla dün yapılan cenaze törenlerinin ardından, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Öğle namazını, Başçarşı'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile birlikte kılan Görmez, daha sonra Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Görmez daha sonra yaptığı açıklamada, merhum İzzetbegoviç'in Bosna halkının Müslüman kimliğini koruyarak, hiç kimseye köle olmadan buradaki varlığını sürdürmesinde büyük bir emeği olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki temasları kapsamında dün Srebrenitsa'daki cenaze törenine katılan ve burada öğle namazı kıldıran Görmez, namazı kıldırırken zorlandığını belirterek, Srebrenitsa'da yaşananların yüreklerin dayanabileceği bir katliam olmadığını ifade etti. Görmez, Srebrenitsa soykırımının 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yüce Rabbimizden niyazımız, insanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç de Nisan ayından itibaren ülkenin dört bir yanında yatan şehitleri anma programları düzenlediklerini ve bu nedenle hüzünlü olduklarını belirterek, geçmişte yaşananlar nedeniyle Boşnak halkının sürekli endişe içinde olduğunu kaydetti.

Sadece Srebrenitsa'nın değil, Priyedor'un ve Orta Bosna'nın da şehitliklerle dolu olduğuna işaret eden Kavazoviç, "Biz adaletin peşinde olmalıyız ancak Boşnakların kalplerinde nefret olmamalı. Nefretle, kötülüğün üstesinden gelinmez" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez ayrıca, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ni, Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni, Gazi Hüsrev Bey Vakfı Müzesi'ni ve Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni hizmet binasının inşaatını da gezdi.