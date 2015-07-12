Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.935
DOLAR
3.8441
STERLİN
5.3425
EURO
4.7351
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın'

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Srebrenitsa soykırımının, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olduğunu belirterek, "İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" dedi.

'İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın'

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Srebrenitsa soykırımının, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olduğunu belirterek, "İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" dedi.

12 Temmuz 2015 Pazar 17:25
491 Okunma
'İnsanlık bir daha böyle acılar yaşamasın'
SARAYBOSNA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Srebrenitsa soykırımının, 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden bir tanesi olduğunu belirterek, "Yüce Rabbimizden niyazımız, insanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" diye konuştu. 

Görmez, Srebrenitsa soykırımının 20. yılı dolayısıyla dün yapılan cenaze törenlerinin ardından, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Öğle namazını, Başçarşı'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile birlikte kılan Görmez, daha sonra Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Görmez daha sonra yaptığı açıklamada, merhum İzzetbegoviç'in Bosna halkının Müslüman kimliğini koruyarak, hiç kimseye köle olmadan buradaki varlığını sürdürmesinde büyük bir emeği olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki temasları kapsamında dün Srebrenitsa'daki cenaze törenine katılan ve burada öğle namazı kıldıran Görmez, namazı kıldırırken zorlandığını belirterek, Srebrenitsa'da yaşananların yüreklerin dayanabileceği bir katliam olmadığını ifade etti. Görmez, Srebrenitsa soykırımının 20. yüzyılın en büyük trajedilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Yüce Rabbimizden niyazımız, insanlık bir daha böyle acılar yaşamasın" dedi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç de Nisan ayından itibaren ülkenin dört bir yanında yatan şehitleri anma programları düzenlediklerini ve bu nedenle hüzünlü olduklarını belirterek, geçmişte yaşananlar nedeniyle Boşnak halkının sürekli endişe içinde olduğunu kaydetti.

Sadece Srebrenitsa'nın değil, Priyedor'un ve Orta Bosna'nın da şehitliklerle dolu olduğuna işaret eden Kavazoviç, "Biz adaletin peşinde olmalıyız ancak Boşnakların kalplerinde nefret olmamalı. Nefretle, kötülüğün üstesinden gelinmez" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Görmez ayrıca, Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi'ni, Gazi Hüsrev Bey Medresesi'ni, Gazi Hüsrev Bey Vakfı Müzesi'ni ve Bosna Hersek İslam Birliği'nin yeni hizmet binasının inşaatını da gezdi. 

AA

Son Güncelleme: 12.07.2015 15:40
Anahtar Kelimeler:
Srebrenitsaönce VatanMehmet Görmez
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ