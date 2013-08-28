"İnsanlığa karşı işlenen suç" cezasız kalmadı

SARAYBOSNA





Eski Kamu Güvenlik Merkezi Şefi Goran Sariç, "Boşnaklar'ı göçe zorladığı ve insanlığa karşı suç işlediği" iddiasıyla yargılandığı Bosna Hersek Mahkemesi tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Boşnaklar'ı göçe zorladığı ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle bir süredir tutuklu yargılanan Sırp Goran Sariç hakkındaki nihai karar açıklandı.

Bosna Hersek Mahkemesi, isnat edilen suçları sabit bularak Sariç'i, 14 yıl hapse mahkum etti.

Sariç, 1992 yılının ikinci yarısında, başkent Saraybosna'ya bağlı Merkez, Vogoşça ve İliyaş ilçelerinde, Sırp olmayan sivil nüfusu göçe zorlayan operasyonlara destek vermekle suçlanmış, Bosna Hersek Mahkemesi, 31 Ocak 2012 tarihinde de Sariç hakkındaki insanlığa karşı suç işlediğine yönelik iddianameyi de kabul ederek, davaya dahil etmişti.