İnsan Hakları Raporunda Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı İnsan Hakları Raporu'nun Türkiye bölümünde, ülkedeki önemli insan hakları sorunları, ''Adalete erişimde eksiklikler'', ''İfade ve basın özgürlüğüne müdahale'' ve ''Savunmasız nüfuslara yeteri kadar koruma sağlanmaması'' olarak 3 maddede sıralandı.

Bakanlığın ''2011 İnsan Hakları Uygulamaları Ülke Raporları'' başlıklı raporunda Türkiye için, ''Çok partili parlamenter sisteme ve sınırlı yetkileri olan bir cumhurbaşkanına sahip anayasal bir cumhuriyet'' tanımlaması yapılırken, ''özgür ve adil olarak değerlendirilen 12 Haziran'daki genel seçimlerde, AK Parti'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde parlamenter çoğunluğu oluşturduğu'' belirtildi.

Raporda, ''Sivil yetkililerin genel anlamda güvenlik güçleri üzerindeki etkin kontrolünü sürdürdüğü'' tespitinde bulunuldu.

Raporda, Uludere olayına ilişkin, ''28 Aralık'ta askeri uçaklar, PKK üyelerini öldürme amaçlı bir hava saldırısında, Uludere yakınında 34 sivili öldürdü. Hükümetin soruşturması yıl sonu itibarıyla sürüyordu'' ifadesine yer verildi.

Ülkede Kürtçe, Ermenice, Arapça, İngilizce ve Farsça dahil çok sayıda dilde yayın yapan yüzlerce özel gazete bulunduğuna işaret edilen raporda, ''Bununla birlikte, yetkililerin, özellikle Güneydoğu'da, Kürt yanlısı ya da sol içerikli medyaya yönelik rutin bazda sansür uygulamalarına yer verdiği'' öne sürüldü.

''Savcıların, medya özgürlüğünü kısıtlayıcı çeşitli yasalar altında yazarlar, gazeteciler ve siyasi şahsiyetlere karşı düzinelerce dava açtığı, bazı zamanlarda yetkililerin, gazete bürolarına baskın emirleri verdiği, gazeteleri geçici olarak kapattığı ve para cezaları uyguladığı'' iddia edilen raporda, ''Hükümetin kısıtlamalarına rağmen, medyanın hükümet liderlerini ve politikalarını günlük bazda eleştirdiği ve birçok durumda hükümetle alakalı muhalif bir rol benimsediği'' kaydedildi.