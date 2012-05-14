İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden NATO'ya çağrı

BRÜKSEL - İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütü, NATO'ya Libya'da en az 72 sivilin ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarını soruşturması çağrısında bulundu.

Örgütün "Kabul edilmeyen ölümler: Libya'da NATO hava saldırılarında sivil kayıplar" raporunda ittifakın geçen yılki Libya operasyonunda sivil kayıpları asgariye indirmek için kayda değer tedbirler alsa da bazı hava saldırılarının hedefleri konusunda şüpheler bulunduğu belirtildi.

Raporda, "NATO sivil kayıpları asgariye indirmek için yoğun tedbir aldığını söylüyor ve bunların olumlu etkisi görülüyor. Bombardımanın yoğunluğu ve süresi dikkate alındığında Libya'da NATO saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı düşük ama NATO hava saldırılarında en az 72 sivil öldü ve bunların üçte biri çocuk. Şu ana dek NATO (sivil kayıplarındaki sorumluluğunu) kabullenmekte veya bunların nasıl ve niçin yaşandığını araştırmakta başarısız oldu" denildi.

Görgü tanıklarıyla röportajlar dahil saldırılar sırasında ve sonrasında olay yeri incelemeleriyle hazırlanan raporda, sivil kayıpların yaşandığı en az 7 hava saldırısında, hedeflerin meşruiyetiyle ilgili "ciddi şüpheler" bulunduğu kaydedildi.

İnsan Hakları İzleme örgütü, NATO'yu, BM komisyonu ve kendilerine iddialarla ilgili yeterli bilgi vermemekle suçladı.

BM bağımsız komisyonunun Mart ayında yayımlanan raporunda da NATO, en az 60 sivilin öldüğü, bir o kadarının yaralandığı hava saldırılarını yeterince soruşturmamakla suçlanmıştı.

NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, konuyla ilgili açıklamasında, "NATO, Libya operasyonunda uluslararası hukuk ihlali yapmamıştır. Karmaşık bir askeri operasyonda sivillerin zarar görmesi riskini sıfırlamak mümkün değil ama bunu asgariye indirmek için her şeyi yaptık" demişti.