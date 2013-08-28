İngiltere'den

LONDRA





İngiltere Başbakanı David Cameron, ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Suriye'deki kimyasal silah saldırısını kınayan ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alınmasına yetki veren bir tasarı hazırladığını açıkladı.

Cameron resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Suriye ile ilgili üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini istediğimizi her zaman söyledik. Bugün bunu yapma fırsatları var. İngiltere, Esed tarafından yapılan kimyasal silah saldırısını kınayan ve sivilleri korumak için gerekli önlemlerin alınmasına yetki veren bir tasarı hazırladı. Bu tasarı bugün New York'ta yapılacak ve BMGK'nin beş daimi üyesinin katılacağı toplantıda sunulacak."

İngiltere Başbakanı Cameron bugün ayrıca, ülkesinde, bakanlar, üst düzey askeri yetkililer ile istihbarat yetkililerinin katılacağı ve Suriye konusunun ele alınacağı Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edecek.