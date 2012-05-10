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İngiltere'den savaş uçak alımında "u dönüşü"

Savunma Bakanı Hammond, ''F35-Btipi jetler F35-C'ye göre daha ucuz''dedi

İngiltere'den savaş uçak alımında "u dönüşü"

Savunma Bakanı Hammond, ''F35-Btipi jetler F35-C'ye göre daha ucuz''dedi

10 Mayıs 2012 Perşembe 16:12
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İngiltere'den savaş uçak alımında

İngiliz hükümeti, savaş uçağı alımı konusunda geri adım attı.

Savunma Bakanı Philip Hammond parlamentoda yaptığı açıklamada, F35-C tipi jetlerde hata oluştuğunu ve uzun vadede F35-B tipi jetleri satın almanın daha ucuz olacağını söyledi.
İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz donanmasının yeni uçak gemileri için, F35 avcı uçaklarının uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabilen pahalı versiyonunun alınmasına karar vermişti.
Ancak uçak gemilerini, F35'lerin pahalı modeline göre hazırlama masrafı 2 milyar sterlini aşınca ve söz konusu modelin üretiminde gecikmelerle, teknik aksaklıklar yaşanınca hükümet kararını değiştirmek zorunda kaldı.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 08:13
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İngiltereden Savaş Uçak Alımında U Dönüşü
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