İngiltere'den savaş uçak alımında

İngiliz hükümeti, savaş uçağı alımı konusunda geri adım attı.



Savunma Bakanı Philip Hammond parlamentoda yaptığı açıklamada, F35-C tipi jetlerde hata oluştuğunu ve uzun vadede F35-B tipi jetleri satın almanın daha ucuz olacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı David Cameron, İngiliz donanmasının yeni uçak gemileri için, F35 avcı uçaklarının uçak gemilerine iniş ve kalkış yapabilen pahalı versiyonunun alınmasına karar vermişti.

Ancak uçak gemilerini, F35'lerin pahalı modeline göre hazırlama masrafı 2 milyar sterlini aşınca ve söz konusu modelin üretiminde gecikmelerle, teknik aksaklıklar yaşanınca hükümet kararını değiştirmek zorunda kaldı.