İngiltere'den müdahale sinyali

LONDRA





İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, BBC Radyo 4'e yaptığı açıklamada, Suriye üzerindeki diplomatik baskının işe yaramadığını belirterek, ülkesinin tüm seçenekleri değerlendirdiğini ve Birleşmiş Milletler'in oybirliği ile vereceği destek olmadan bir karşılık vermenin mümkün olabileceğini ifade etti. William Hague, "verilecek herhangi bir tepkinin uluslararası hukuka uygun olacağını" vurguladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye konusundaki görüş ayrılıklarını eleştiren Hague, "BMGK'nın sorumluluklarını üstlenmediğini" ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague dün yaptığı açıklamada ise, kimyasal silah saldırısının kanıtlarının şimdiye kadar yok edilmiş olabileceğini ve BM ekibinin Suriye'de ulaşabilecekleri konusunda "gerçekçi" olunması gerektiğini söylemişti.

Bu arada İngiltere Başbakanı David Cameron'dan Suriye'ye olası bir askeri müdahale kararı alınmadan önce konuyu parlamento gündemine getirmesi isteniyor. Cameron'ın tatilde olan parlamentoyu acil toplantıya çağırması istenirken, İngiliz Başbakanının Suriye'de muhalifleri silahlandırmak konusunda parlamentonunun onayını alma sözü verdiği ancak, askeri müdahale konusunda benzer bir vaadde bulunmadığı anımsatılıyor.

İngiltere ile ABD geçen hafta, Suriye rejiminin kimyasal silahlar kullandığının kanıtlanması halinde "ciddi karşılık" vereceği uyarısında bulunmuştu.

Fransa Dışişleri Bakanı Fabius: “Askeri müdahale dahil tüm seçenekler değerlendiriliyor”

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da batılı ülkelerin askeri müdahaleyi konuştuğu bu dönemde, Şam üzerindeki baskının her zamankinden daha fazla olduğuna işaret etti.

Fabius, Fransa’nın vereceği tepkinin "ölçülü, kararlı ve soğuk kanlı" bir hareketle ortaya konması gerektiğini ifade ederek, gelecek birkaç gün içinde bu kararın açıklanacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fabius bir soru üzerine, Suriye konusunda "askeri müdahale dahil tüm seçeneklerin değerlendirildiğini" açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, kitle imha silahlarının kullanılmasının medeniyet suçu olacağını, silahların kullanıldığının doğrulanması durumunda bundan sonuçlar çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Westerwelle, Almanya büyükelçileri toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye’de kitle imha silahlarının kullanılmasının doğrulanması durumunda dünya toplumunun harekete geçmesi gerektiğini belirterek, ‘’Kitle imha silahlarının kullanılması medeniyet suçu olur’’ dedi.

Söz konusu silahların kullanılmasının doğrulanması durumunda Almanya’nın bundan sonuçlar çıkaracak ülkeler arasında yer alacağını ifade eden Westerwelle, bunun için Almanya’nın BM ve müttefiklerle yakın işbirliği içinde olduğunu kaydetti.

BM müfettişlerinin olay yerine gitme zamanının geldiğini belirten Westerwelle ancak rejimin buna izin vermek için çok geç kaldığını kaydetti.

Bu konuda kararlı ancak sağduyulu davranılmasını isteyen Westerwelle, Suriye’de diplomatik bir çözüme gidilmesi gerektiğini yineledi.