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İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7 seviyesinde

Ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu.

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7 seviyesinde

Ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu.

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:57
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İngiltere’de işsizlik yüzde 4,7 seviyesinde

LONDRA

İngiltere’de işsizlik oranı aralık-şubat döneminde beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede işsizlik oranı aralık-şubat aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4,7 ile bir önceki dönemde kaydedilen seviyesini korudu.

ONS verilerine göre ülkede toplam işsiz sayısı ise bir önceki döneme göre 45 bin azalarak 1,56 milyona geriledi.

Bir önceki yılın aynı döneminde İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 5,1 seviyesindeydi.

Şubat ayında haftalık ortalama gelirler ise yüzde 2,2 olan beklentinin üzerine çıkarak yüzde 2,3 artış kaydetti.

Dün açıklanan verilere göre, İngiltere’de tüketici fiyat endeksi de (TÜFE), martta yıllık bazda yüzde 2,3 artışla şubat ayındaki seviyesini korumuştu.

İngiltere’de TÜFE eylül 2013'ten bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereİşsizlik
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