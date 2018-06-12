Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizliğin yüzde 4,2 seviyesini koruduğu belirtildi.

İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizliğin yüzde 4,2 seviyesini koruduğu belirtildi.

12 Haziran 2018 Salı 16:42
0 Okunma
İngiltere’de işsizlik yüzde 4,2 seviyesinde

İngiltere’de nisan ayında işsizlik yüzde 4,2 seviyesini korudu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamada İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde işsizliğin yüzde 4,2 seviyesini koruduğu kaydedildi.

Halihazırda İngiltere’de işsizlik oranı 1975 yılından bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

ONS açıklamasında İngiltere’de geçen yılın aynı döneminde işsizliğin yüzde 4,6 seviyesinde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde ülkede toplam işsiz sayısının bir önceki üç aylık döneme kıyasla 38 bin azalarak 1,42 milyona gerilediği kaydedildi.

ONS verilerine göre İngiltere’de şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan üç aylık dönemde bonus hariç haftalık gelirler yüzde 2,8 artış kaydetti.

Ekonomistlerin beklentisi ise nisan ayında haftalık gelir artışının yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Nisan ayında haftalık gelir artışının beklentilerin altında kalması nedeniyle İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizini ağustos ayında artırması yönündeki beklentiler azalmış durumda.

AA

Anahtar Kelimeler:
Onsİngiliz Ulusal İstatistik Ofisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek
TİKA Doğu Makedonya'da iki okul inşa edecek
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
Malezya'dan yeni yerli araba projesi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
11 bin Arakanlı Muson yağmurundan etkilendi
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
Rusya’dan Trump-Kim zirvesi açıklaması
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'
'İran-ABD gerilimi askeri çatışmaya doğru gidiyor'
Tarihi zirve Asya basınında
Tarihi zirve Asya basınında
Mobilya devinden ürün yasaklama kararı
Mobilya devinden ürün yasaklama kararı
Kandil ve Sincar'da terör hedefleri imha edildi
Kandil ve Sincar'da terör hedefleri imha edildi
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma
Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ