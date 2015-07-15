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İngiltere'de işsizlik oranı arttı

İngiltere'de işsizlik oranı mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 5,6'ya yükseldi

İngiltere'de işsizlik oranı arttı

İngiltere'de işsizlik oranı mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 5,6'ya yükseldi

15 Temmuz 2015 Çarşamba 12:52
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İngiltere'de işsizlik oranı arttı

LONDRA - İngiltere'de işsizlik oranı mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 5,6 ile son iki yıl içerisinde ilk kez yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, İngiltere'de işsizlik oranı mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan üç aylık dönemde bir önceki dönemde kaydedilen yüzde 5,5'ten yüzde 5,6'ya yükseldi. Ülkede bu oranla son iki yıl içerisinde işsizlikte ilk kez artış kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'de bu dönemde kaydedilen işsizlik oranının, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 6,5'in altında kaldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu dönemde gelir artışının bonus ödemeleri dahil edildiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artış kaydettiği belirtildi.

İngiltere'de yılın ilk çeyreğinde işsizlik oranı yüzde 5,5'e gerileyerek, 2008 yılının ortasından bu yana en düşük seviyeye inmişti.

AA

Son Güncelleme: 15.07.2015 12:03
Anahtar Kelimeler:
İngiltereönce Vatan
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