İngiltere'de basın etiği sorgulanıyor

LONDRA



İngiltere'de yaklaşık 7 aydır devam eden ve gelecek ay sonunda bitmesi beklenen Leveson soruşturmasında şimdiye kadar dinlenen onlarca kişi, ülkede basın ile siyasetçiler arasındaki "samimi ilişkiyi" gözler önüne serdi.

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın İngiltere'de sahibi olduğu, kapatılan "News of the World" pazar gazetesinin sansasyonel haber için aralarında siyasetçiler, sanatçılar, kraliyet ailesi ve ölen İngiliz askerlerinin yakınlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin telefonlarını yasa dışı olarak dinlediğinin ortaya çıkmasının ardından, İngiltere Başbakanı David Cameron konuya ilişkin soruşturma başlatılması talimatı vermişti.

Cameron başta olmak üzere, siyasetçilerle basın arasındaki ilişkinin masaya yatırıldığı ve Londra'daki Yüksek Mahkeme'de görülen Leveson soruşturmasında, şimdiye kadar çok sayıda kişi dinlendi.

Telekulak mağduru sanatçılardan, mevcut ve eski İngiliz hükümetlerinde görev yapan başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri ile gazeteler, televizyon kanalları, haber ajansları ve dergilerin editörleri Leveson soruşturması kapsamında ifade veren kişiler arasında yer aldı.