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İngiltere Suriye'yi uluslararası alanda kınayaca

İngiltere Başbakanı Cameron, "Kimyasal silah konusunu BM'ye taşımayı, AB, NATO, G8 veya G20 gibi kuruluşlarla çalışarak Suriye'de olanları kınamaya devam edeğiz" dedi.

İngiltere Suriye'yi uluslararası alanda kınayaca

İngiltere Başbakanı Cameron, "Kimyasal silah konusunu BM'ye taşımayı, AB, NATO, G8 veya G20 gibi kuruluşlarla çalışarak Suriye'de olanları kınamaya devam edeğiz" dedi.

30 Ağustos 2013 Cuma 16:21
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İngiltere Suriye'yi uluslararası alanda kınayaca
LONDRA

İngiltere Başbakanı David Cameron, yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan korkunç savaş suçlarına karşı dünya genelinde katı ve güçlü bir yaklaşım sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda, parlamentoya danışan ve dinleyen bir demokratım. Parlamento görüşünü ortaya koydu, onu dinlememiz gerekiyor. Parlamento, askeri müdahaleye İngiltere'nin katılmasını istemediğini açıkça ortaya koydu" diye konuştu.

Başbakan olarak, geçmişte yapılanların aksine, parlamentoya danışılması ve sonucunun dinlenmesi konusunda kararlı olduğunu belirten Cameron, şunları kaydetti:

"Kimyasal silahların kullanımına güçlü karşılık vermek önemli ve bazı şeyleri yapmayı sürdüreceğiz. Konuyu Birleşmiş Milletler'e taşımayı, AB, NATO, G8 veya G20 gibi kuruluşlarla çalışarak, Suriye'de olanları kınamaya devam edeceğiz. Ancak İngiltere'nin askeri müdahaleye katılımı söz konusu olmayacak. Çünkü, İngiliz Parlamentosu bu yönde karar verdi." 

David Cameron ayrıca, ABD Başkanı Barack Obama ile oylamanın ardından henüz konuşmadığını ancak Amerikan halkı ve Obama'nın parlamentonun kararını anlayacağını ifade etti. 

İngiliz Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası dün akşam, "Suriye'ye askeri müdahaleyi de kapsayabilecek güçlü bir insani tepkinin verilmesi gerektiği" yönündeki hükümetin prensip önergesini, 272'ye karşı 285 oyla reddetmişti.

Oylamadan çıkacak "evet" sonucu, İngiltere'nin askeri müdahale konusunda hükümete siyasi yetki verdiği anlamına gelmeyecekti ve BM'nin silah denetçilerinin raporunu sunmasının ardından ikinci bir oylama yapılacaktı. Ancak ret kararı ve İşçi Partisi'nin hükümetin önergesine karşılık sunduğu değişiklik teklifinin de reddedilmesi, ikinci oylamanın önünü de tıkamış oldu.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 16:22
Anahtar Kelimeler:
ABNATOBMG20İngiltere BaşbakanıG8Cemaron
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