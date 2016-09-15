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İngiltere nükleer santral inşasına yeşil ışık yaktı

İngiliz hükümeti, ülkenin güneyindeki Hinkley Burnu'nda kurulması planlanan nükleer santralin inşasına onay verdi.

İngiltere nükleer santral inşasına yeşil ışık yaktı

İngiliz hükümeti, ülkenin güneyindeki Hinkley Burnu'nda kurulması planlanan nükleer santralin inşasına onay verdi.

15 Eylül 2016 Perşembe 13:16
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İngiltere nükleer santral inşasına yeşil ışık yaktı

LONDRA

İngiltere'de 20 yıl sonra inşa edilecek ilk nükleer santrale ilişkin anlaşmanın imza aşaması, geçen Temmuz ayında İngiliz hükümetinin son anda aldığı kararla sonbahara ertelenmişti. 

İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Greg Clark, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada, hükümetin projeye destek vermeden önce planları dikkatlice mercek altına aldığını ve bunun doğru bir uygulama olduğunu belirtti.

Clark, finansmanı Fransa ve Çin tarafından karşılanacak proje hakkında, "Hinkley Point C' önerisini etraflıca gözden geçirmemizin ardından, güvenliği artıracak bir dizi önlemler alırken ayrıca Hinkley'in hükümetin onayı olmadan el değiştiremeyeceğinden emin olacağız." dedi.

Gelecekte, İngiltere'nin kritik alt yapısına yönelik yabancı yatırımlara ilişkin yeni bir yasal çerçevenin uygulanacağını bildiren Clark, "Hinkley'in ardından, İngiliz hükümeti, gelecekte inşa edilecek tüm yeni nükleer projelerde özel bir pay alacak. Böylece, hükümetin onayı veya bilgisi olmadan kayda değer payların satılmadığından emin olunacak." ifadelerini kullandı.

18 milyar sterlin maliyetli santralin finasmanının çoğunluğunu Fransız enerji şirketi EDF karşılarken, Çin de projeye ortak olarak, yüzde 33,5 oranında hisse almıştı.

"Hinkley Point C" nükleer santralinin 2025 yılında tamamlanmasının ardından, ülkenin enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 7'sini karşılaması öngörülüyor.

AA

Son Güncelleme: 15.09.2016 13:16
Anahtar Kelimeler:
İngiltereönce Vatan
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