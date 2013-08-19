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İngiltere Mısır ordusuyla yapılan projeleri askıya aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Mısır güvenlik güçleriyle yapılan projeleri askıya aldıklarını, ayrıca birkaç ihracat lisansını iptal ettiklerini söyledi.

İngiltere Mısır ordusuyla yapılan projeleri askıya aldı

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague, Mısır güvenlik güçleriyle yapılan projeleri askıya aldıklarını, ayrıca birkaç ihracat lisansını iptal ettiklerini söyledi.

19 Ağustos 2013 Pazartesi 15:39
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İngiltere Mısır ordusuyla yapılan projeleri askıya aldı
LONDRA

İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Mısır güvenlik güçleriyle yapılan projeleri askıya aldıklarını, ayrıca birkaç ihracat lisansını iptal ettiklerini söyledi.

BBC Radyo 4'te soruları yanıtlayan Hague, Mısır'daki durumu "çok kötü ve zor" olarak niteleyerek, uluslararası toplumun Mısır'la ilgili "hiçbir şey yapamayacağı" görüşlerine katılmadığını ifade etti.

"Mısır'da demokratik kurumları ve diyaloğu desteklemek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaları gerektiğini" vurgulayan Hague, "Mısır'daki mevcut hükümetin meşruluğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Biz hükümetleri değil, ülkeleri tanırız. Birleşik Krallık, Mısır'ı ülke olarak tanıyor. Şu anda bu ülkede muhatap olduğumuz hükümet bu. Demokratik süreçlerde askeri müdahaleler yaşanmasına katılmıyoruz, bunu da temmuz başında açıkça ifade ettik. Ama bu kişilerle Mısır hükümeti olarak muhatap oluyor muyuz? Evet oluyoruz."

Hague, "Mevcut Mısır hükümetinin meşru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusunun yinelenmesi üzerine, "Bu, Mısır hükümetidir. Bu hükümet askeri müdahaleyle başa geldi. Ancak diğer yandan askeri müdahaleye birçok kişi de destek verdi" dedi.

Her iki taraftan gelen şiddeti kınadıklarını kaydeden Hague, Muhammed El Baradai'nin geçici hükümetteki cumhurbaşkanı yardımcılığı görevinden ayrılmasını ülkede yaşanan şiddetle ilgili "kötüye işaret" olarak yorumladı.

İngiltere'nin şimdiye kadar Mısır güvenlik güçleriyle yapılan projeleri askıya aldığını, ayrıca birkaç ihracat lisansını iptal ettiğini belirten Hague, AB'nin ise Mısır'a yapılacak yardımları gözden geçirmesi gerektiğini vurguladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hague'in de aralarında bulunduğu Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının bu hafta Mısır'la ilgili olağanüstü toplanması bekleniyor.

"Ortadoğu'da şu anda olanların, 21. yüzyılda şimdiye kadar yaşanan en önemli olaylar olduğunu" ifade eden Hague, "Mısır'da ve diğer ülkelerde yıllar sürecek kargaşalar yaşanabilir. Demokrasiyi desteklemek konusundaki metanetimizi korumalıyız" diye konuştu.

Hague geçen hafta Mısırlı mevkidaşı Nebil Fehmi ile görüşmüş, ülkesinin Mısır'da yaşananlardan duyduğu derin endişeyi aktarmıştı.

AA

Son Güncelleme: 19.08.2013 15:40
Anahtar Kelimeler:
Ingiltere Mısır
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