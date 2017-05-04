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İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip kraliyet görevlerini bırakacak

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Philip’in sonbahar aylarından itibaren kamusal etkinliklere katılmama kararı aldığını açıkladı.

İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip kraliyet görevlerini bırakacak

Buckingham Sarayı, Edinburgh Dükü Philip’in sonbahar aylarından itibaren kamusal etkinliklere katılmama kararı aldığını açıkladı.

04 Mayıs 2017 Perşembe 13:37
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İngiltere Kraliçesi'nin eşi Philip kraliyet görevlerini bırakacak

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in kraliyet görevlerini bırakacağı bildirildi.

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, Philip’in sonbahardan itibaren kamusal etkinliklerde yer almama kararı aldığı kaydedildi.

Prens Philip, eşi Kraliçe 2. Elizabeth’e resmi törenlerde ve etkinliklerinde eşlik etmenin yanı sıra yaklaşık 780 hayır kurumu ile vakfın hamisi, başkanı veya üyesi olarak muhtelif etkinliklere katılıyor.

Saraydan yapılan açıklamada, Philip’in yeni ziyaretler ve etkinlikler için davetleri kabul etmeyeceği ancak kendi isteğine bağlı olarak zaman zaman çeşitli etkinliklerde yer alabileceği ifade edildi.

1921 doğumlu Philip, 1947 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ile evlenmişti.

Philip, 2013 yılında geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 11 günlük tedavinin ardından taburcu edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliçesi 2. ElizabethEdinburgh Dükü Prens Philip
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