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İngiltere kemer sıkıyor, sosyal yardımlar kesiliyor

İngiltere’nin yeni bütçe programı yaklaşık 12 milyar sterlin seviyesinde sosyal yardımın kesilmesini öngörürken, kesintilerden yaklaşık 13 milyon ailenin etkilenmesi bekleniyor

İngiltere kemer sıkıyor, sosyal yardımlar kesiliyor

İngiltere’nin yeni bütçe programı yaklaşık 12 milyar sterlin seviyesinde sosyal yardımın kesilmesini öngörürken, kesintilerden yaklaşık 13 milyon ailenin etkilenmesi bekleniyor

11 Temmuz 2015 Cumartesi 13:14
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İngiltere kemer sıkıyor, sosyal yardımlar kesiliyor

LONDRA – İngiltere'de geçtiğimiz hafta Maliye Bakanı George Osborne tarafından parlamentoya sunulan bütçe, sosyal yardımlardan yaklaşık 12 milyar sterlin (18,6 milyar dolar) kesilmesini öngörürken, toplumun farklı kesimlerinden de karara tepkiler yükseliyor.

Londra merkezli Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) İngiltere’de yaklaşık 13 milyon ailenin sosyal yardım kesintilerinden etkileneceğine dikkati çekiyor.

Mali Çalışmalar Enstitüsü (IFS) Direktörü Paul Johnson  bütçe düzenlemelerindeki kesintilerin, en fazla aileleri etkileyecek şekilde yapılmış olmasını eleştirerek, “İngiltere bütçesi daha az refah ülkesi olmaya doğru bir  gidişe neden olacak. Veriler gayet açık. Bu, vergi artışlarına dayanan bir bütçe. Ülkedeki vergilerin indirilmesi hedefiyle uyumlu değil” dedi.

İngiltere Maliye Bakanı George Osborne ise bütçenin İngiltere’ye “daha yüksek gelir, daha düşük vergi, daha düşük sosyal yardım” getirecek yeni bir anlaşma olduğunu savunuyor.

"Sosyal yardım faturamız gerçekten yüksek”

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Hazine Bakanı Yardımcısı Harriett Baldwin, “Henüz yapmamız gerekenler tamamlanmış değil. Halen İngiltere’nin bütçe açığı (yüzde 4,9) yüksek seviyede ve verimlilik düşük. Sosyal yardım faturamız gerçekten yüksek” dedi.

İngiltere’nin sosyal yardım uygulamalarının birçok insanı sisteme bağımlı hale getirdiğini savunan Baldwin, işletmelerin vergilerini düşürerek daha fazla saat ücreti ödemesinin zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Baldwin, “Yaptığımız değişikliklerle yüksek gelir, düşük vergi ve düşük sosyal yardım ekonomisini anlatarak fazladan bir saat bile çalışmanın önemine  vurgu yapmaya çalışıyoruz. Çalışma ve sosyal yardım arasındaki farkı değiştirmek istiyoruz. Bu dengeyi tutturabilmek bizim için son derece önemli” ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 11.07.2015 11:50
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