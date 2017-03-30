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İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinden sorumlu bakanı Davis, Brexit mektubunda bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.

İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinden sorumlu bakanı Davis, Brexit mektubunda bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.

30 Mart 2017 Perşembe 14:57
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İngiltere ile AB arasında 'tehdit' tartışması

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinden (Brexit) sorumlu bakanı David Davis, AB'ye iletilen Brexit mektubunda birliğe yönelik bir tehdidin yer almadığını savunurken, İçişleri Bakanı Amber Rudd ise İngiltere'nin Europol'den de çıkması halinde bilgilerini de beraberinde götüreceğini söyledi.

Brexit Bakanı Davis, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a dün yolladığı ve ülkesinin AB'den ayrılma sürecini resmen başlatan mektupla ilgili açıklamalarda bulundu.

May'in AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılamaması durumda, Avrupa ile güvenlik konusundaki işbirliğinin zayıflayacağı uyarısının "tehdit" niteliğinde olmadığını belirten Davis, "Başbakanın söylediği şu: Bir anlaşmaya varmak istiyoruz, eğer bir anlaşmaya varamazsak bu iki taraf için de kötü olur. Anlaşmaya varamazsak, adalet ve içişleri alanlarında bugün mevcut olan düzenlemeleri kaybederiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Rudd ise, "güvenlik alanındaki işbirliğinin AB’nin bir gerçeği" olduğunu belirterek, bunun Brexit sürecinde yeniden müzakere edilmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere’nin Avrupa polis teşkilatı Europol’e en büyük katkıyı sağlayan ülke olduğunu belirten Rudd, "Europol’den çıkarsak, bilgilerimizi beraberimizde götürürüz. Bu, yasada böyle. Gerçek şu ki Avrupalı ortaklarımız bizden bilgilerimizi orada tutmamızı istiyor, çünkü biz diğer Avrupa ülkelerini de güvende tutuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereABTheresa MayBrexitDavid Davisİçişleri Bakanı Amber Rudd
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