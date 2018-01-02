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İngiltere'den İran açıklaması

İngiltere'den İran'daki protestolara ilişkin açıklama

İngiltere'den İran açıklaması

İngiltere'den İran'daki protestolara ilişkin açıklama

02 Ocak 2018 Salı 09:34
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İngiltere'den İran açıklaması
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İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran’daki gösterileri yakından izlediklerini belirterek, protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, yazılı açıklamasında, İran’da devam eden protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran’daki olayları yakından izlediklerini vurgulayan Johnson, "Protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inanıyoruz ve İranlı yetkililerin buna izin vermesini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin 70. yıl dönümüne girildiğine işaret eden Johnson, “İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli ve kanunlar çerçevesinde barışçıl gösteri yapabilmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki olaylarda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu kaydeden Johnson, ilgili tarafları şiddetten kaçınmaya ve uluslararası insan haklarına riayet etmeye çağırdıklarını kaydetti.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü hiç bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltereİranIran Protesto
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