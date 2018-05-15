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İngiltere'den Gazze'de bağımsız soruşturmaya destek

İngiltere, Gazze'deki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinlilerin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılmasını desteklediğini duyurdu.

İngiltere'den Gazze'de bağımsız soruşturmaya destek

İngiltere, Gazze'deki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu Filistinlilerin ölümüne ilişkin bağımsız ve şeffaf soruşturma başlatılmasını desteklediğini duyurdu.

15 Mayıs 2018 Salı 16:49
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İngiltere'den Gazze'de bağımsız soruşturmaya destek

İngiltere'nin Ortadoğu'dan Sorumlu Bakanı Alistair Burt, İngiliz Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetine ilişkin düzenlenen oturumda, ülkesinin gelişmelere dair duruşunu açıkladı.

Burt, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının "şoke edici" olduğunu vurgulayarak "Hayatlarını kaybedenlerin sayısının artmaya devam etmesi son derece endişe verici. Böyle bir şiddet, barış çabalarını tahrip ediyor." dedi.

Alistair Burt, "Gazze'deki durumun vahim olduğu ve kötüye gittiği konusunda hemfikiriz. Uluslararası toplum çabalarını hızlandırmalıdır. İki devletli çözümü sunacak politik bir sürece şimdi hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. Her bir can kaybı ve yaralanma geleceğin üzerine gölge düşürüyor. Dün yaşanan trajediler, barışa neden acilen ihtiyaç duyulduğunu gözler önüne seriyor." diye konuştu.

Gerçek mühimmat kullanılarak açılan ateşin boyutu da dahil olmak üzere bölgedeki olaylara ilişkin gerçeklerin acilen tespit edilmesi konusunda ülkesinin çağrıda bulunduğunu dile getiren Burt, "Bağımsız, şeffaf soruşturmayı destekliyoruz. Halihazırda Birleşmiş Milletlerdeki ekibimiz, bu konuyla ilgili yapabileceklerimize ilişkin diğerleriyle çalışıyor. Birleşmiş Milletler aracılığıyla mümkün olan farklı soruşturma türleri var ama biz doğru formülü bulmalıyız." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson da ABD'nin, Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştirirken, İsrail'e eylemlerini dizginleme çağrısında bulundu.

Bölgede yaşanan can kaybından dolayı son derece üzgün olduklarını söyleyen Johnson, "Bazılarının şiddeti kışkırttığını biliyoruz ama diğer yandan, gerçek mermilerin kullanımından da geri durulmalı. İngiltere, ABD ile elçiliğin taşınması konusunda aynı fikirde değil. Yanlış zamanda yanlış iş yaptıklarını düşünmeye devam ediyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanlığından yapılan son açıklamada da şiddet olaylarının boyutundan dolayı Theresa May hükümetinin endişeli olduğunun altı çizildi. Filistinlilerin protesto düzenleme haklarının İngiltere tarafından desteklendiği vurgulanan açıklamada, ancak bu protestoların da barışçıl olması gerektiğine dikkat çekildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Alistair BurtGazzeİSRAİL
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