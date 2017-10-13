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İngiltere'de 'yüzen saray' tartışması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu.

İngiltere'de 'yüzen saray' tartışması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu.

13 Ekim 2017 Cuma 16:24
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İngiltere'de 'yüzen saray' tartışması

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için yapılacak 100 milyon sterlinlik yat tartışmalara neden oldu.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, Kraliçe için tasarlanan 104 metrelik özel yata bazı bakanlar onay verdi.

“Yüzen saray” diye nitelendirilen 34 yolcu kapasiteli yatta, Kraliçeyi koruyacak deniz piyadesi timinin yanı sıra 125 mürettebat da görev yapabilecek. 100 kişilik toplantı salonu bulunacak yat, 45 gün aralıksız denizde kalarak 6 bin mil yol alabilecek.

Helikopter pisti de bulunacak yatın, yıllık işletme maliyetinin 10 milyon sterlini bulması bekleniyor.

İmaj mı israf mı?

Tasarımı 1997’de bitirilen yat projesi, o yıl iktidara gelen İşçi Partili Başbakan Tony Blair tarafından rafa kaldırılmıştı.

Proje, geçen mart ayında yeniden gündeme geldiğinde Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın desteğini aldı. Kraliçenin özel yatının "ülkenin yumuşak gücüne büyük bir katkısı olacağını" savunan Johnson, bununla birlikte projenin devlet kaynağıyla değil, özel bağışlarla hayata geçirilmesinin uygun olacağını söylemişti.

Projenin destekçileri, yatın Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) ardından yeniden elde etmeyi hayal ettiği “küresel Britanya” imajına hizmet edeceğini savunuyor.

Yatın 100 milyon sterlini bulması öngörülen maliyetinin, toplanacak bağışlarla karşılanması öngörülse de projeye karşı çıkanlar, bunu “dev bir israf” olarak nitelendiriyor.

Kraliçe 2. Elizabeth’in 44 yıl kullandığı Britannia adlı özel yat, 1997’de hizmet dışına çıkarılmıştı. 2. Elizabeth’in 968 devlet ziyaretinde kullandığı yatla bir milyon mil yol katedilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
İngiltere Kraliçesi100 Milyon Sterlinlik YatAvrupa BirliğiAB
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