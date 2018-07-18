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İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası

İngiltere'de terör listesindeki "Ulusal Eylem"e üye olduğu gerekçesiyle iki kişiye hapis cezası verildi.

İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası

İngiltere'de terör listesindeki "Ulusal Eylem"e üye olduğu gerekçesiyle iki kişiye hapis cezası verildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:54
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İngiltere'de yasaklı aşırı sağcı örgüt üyelerine hapis cezası

İngiltere'de terör listesindeki "Ulusal Eylem" (National Action) adlı aşırı sağcı örgüte üye olduğu suçlamasıyla iki kişiye hapis cezası verildi.

Londra'daki Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, yasaklı bir örgüte üyelik suçundan 32 yaşındaki Christopher Lythgoe 8 yıl, 24 yaşındaki Matthew Hankinson da 6 yıl hapse mahkum edildi.

Davaya bakan Yargıç Robert Jay, örgütün "gerçekten şeytani ve distopyan bir vizyonu benimseyerek ırk savaşları yaratmak istediğini" söyledi. İngiliz yargıç, örgütün küçük olmasına rağmen ideolojisinin terör saldırılarına ilham verebilecek kapasitede olduğunun altını çizdi.

Lythgoe, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisinin kadın milletvekili Rosie Cooper'ı öldürmeye teşebbüse ilişkin başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Bir diğer örgüt üyesi 23 yaşındaki Jack Renshaw da geçen ay görülen duruşmada milletvekili Cooper'ı öldürmek için terör eylemi hazırlığında olduğunu ve bir polis memurunu da öldürmek üzere tehditte bulunduğunu itiraf etmişti.

İngiltere'de 2013 yılında kurulan "Ulusal Eylem" (National Action), Aralık 2016'da ülkedeki terör listesine alınmıştı.

Örgüte yönelik geçen yıl yapılan operasyonlarda, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı bazı kişiler gözaltına alınmıştı.

Ulusal Eylem'in ayrıca 2016 yılında uğradığı saldırıda hayatını kaybeden İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un katili Thomas Mair ile bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Ömür boyu hapse mahkum edilen Mair, ilk duruşmada adını soran hakime "Hainlere ölüm, Britanya'ya özgürlük" sözleriyle yanıt vermişti. Bu sözler, “Ulusal Eylem” örgütünün sloganları arasında yer alıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ulusal EylemİngiltereYasaklı Aşırı Sağcı örgüt
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