İngiltere'de terör saldırısının ardından 6 adrese baskın

LONDRA

İngiliz polisi, dün Londra'da düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı olarak 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İngiltere'nin terörle mücadeleden sorumlu en üst düzey polis müdürü Mark Rowley, olay yerine sadece birkaç yüz metre uzaklıkta bulunan Scotland Yard merkez binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlar kapsamında aralarında Londra ve Birmingham'ın da olduğu bazı kentlerde 6 adrese baskın yapıldığını ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırganın milliyeti ve kimliğiyle ilgili bilgi vermeyen Rowley, saldırıda yaralananlardan 7'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Birmingham, İngiltere'de Müslüman nüfusun en yoğun bulunduğu kent olarak biliniyor.

Bu arada, olayda saldırgan dahil 4 kişinin öldüğü, yaklaşık 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Ölü sayısı daha önce saldırgan dahil 5 olarak verilmişti.